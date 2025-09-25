Rutas del Arte llega a Villa Ocampo

El programa itinerante Rutas del Arte del Ministerio de Cultura de la Provincia llega a Villa Ocampo. Se trata de una experiencia inmersiva de realidad virtual para todas las edades, que permite recorrer y descubrir el patrimonio cultural y artístico de Santa Fe.



La propuesta incluye más de diez recorridos únicos por los museos y organismos provinciales, donde la historia, el arte, la naturaleza y el deporte se fusionan en una experiencia 360º para visitar la Casa del Brigadier Estanislao López, el Museo del Deporte Santafesino, el Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez”, el Museo Histórico Provincial de Rosario “Dr. Julio Marc” y el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, entre otros espacios.



La experiencia podrá vivirse este sábado 27 de septiembre, a partir de las 17:00 Hs. en la Plaza San Martín, con acceso libre y gratuito.



Además de esta actividad tecnológica única, el público podrá disfrutar de un show artístico a cargo de “Crearte Teatro” y otras actividades para niños, sumando color y talento local a la jornada.