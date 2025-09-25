Cotelvo: Fallecimiento de Maira Isabel Olivera, a los 30 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de su asociada Maira Isabel Olivera, a los 30 años.



Sus restos son velados en Sala Nº3 de Cotelvo Ltda., sito en calle Fray M. Esquiu 1255 de nuestra ciudad.



Sepelio jueves a las 11:00 hs., en Cementerio Municipal de Isleta Centro.



Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.



Maira Isabel Olivera, que en paz descanse.