Cotelvo: Fallecimiento de Maira Isabel Olivera, a los 30 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de su asociada Maira Isabel Olivera, a los 30 años.

Sus restos son velados en Sala Nº3 de Cotelvo Ltda., sito en calle Fray M. Esquiu 1255 de nuestra ciudad.

Sepelio jueves a las 11:00 hs., en Cementerio Municipal de Isleta Centro.

Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.

Maira Isabel Olivera, que en paz descanse.

