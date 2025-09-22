Un paso más hacia la conservación del Jaaukanigás

El viernes 19 de septiembre, por la mañana, la Secretaría de Turismo del gobierno de la ciudad de Las Toscas participó de la presentación de los avances del proyecto de ley para la creación del Parque Provincial Jaaukanigás, en la ciudad de Villa Ocampo, un paso clave para cuidar y proteger uno de los humedales más importantes de nuestra provincia.



Este anuncio abre nuevas oportunidades de desarrollo sostenible para el norte santafesino y reafirma el compromiso con la conservación de este espacio único, lleno de vida e identidad.

