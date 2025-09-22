Florencia: Detienen a dos hombres por sustraer frutas de una huerta

El lunes 22 de septiembre, en horas de la tarde, personal de la Comisaría IX de la Unidad Regional IX intervino tras una denuncia telefónica realizada por un vecino de la zona rural de la localidad de Florencia, quien informó que personas desconocidas habían ingresado a su huerta.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales observaron a dos hombres mayores de edad, uno de ellos trasladando una bolsa blanca que contenía frutas de palta, las cuales habrían sido sustraídas del predio del denunciante.

De inmediato se procedió a la aprehensión de ambos individuos y al secuestro de los elementos en cuestión.

Las autoridades dieron intervención al fiscal en turno y a la defensa penal, siguiendo las diligencias correspondientes al caso.