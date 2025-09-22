Locutora ocampense premiada en el Certamen Pre-Laborde

La locutora ocampense Belén Ayala fue seleccionada para representar a la provincia de Santa Fe en el 58º Festival Nacional de Malambo que se llevará a cabo del 11 al 17 de enero próximo en la localidad de Laborde (Córdoba).



La instancia selectiva Pre-Laborde se realizó en el Teatro “Máximo Vicentín” de Avellaneda en distintos rubros, desde malambo en todas sus categorías, hasta conjuntos de danza y canto, recitador gauchesco, cuadros costumbristas, paisana nacional de malambo, locutor animador y la premiación a la mejor delegación.



El intendente Cristian Marega felicitó a la representante ocampense y la instó a seguir en esta senda, con el compromiso y la pasión que demuestra cada vez que tiene la responsabilidad de conducir o animar un evento artístico; tal como lo hace también en los actos oficiales del municipio.