Villa Ocampo: Accidente de tránsito con lesiones culposas

Este jueves 18 de septiembre, alrededor de las 11.20 horas, personal de la Comisaría IV de la Unidad Regional IX intervino en un accidente de tránsito ocurrido en calle Tibaldo al 2100.

Por causas que aún se tratan de establecer, una motocicleta marca Suzuki, color roja, conducida por un hombre mayor de edad domiciliado en barrio 8 de Octubre, colisionó con un automóvil Peugeot azul, guiado también por un vecino mayor de edad.





A raíz del impacto, una ambulancia de Bomberos Voluntarios trasladó al motociclista hasta el hospital local para su atención médica.

Se dio intervención al fiscal de turno, quien continúa con las actuaciones correspondientes.