Estévez en Villa Ocampo: Impulsan la creación del Parque Provincial Jaaukanigás

El ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, presentó en Villa Ocampo la propuesta para la creación del Parque Provincial Jaaukanigás, un proyecto que busca conservar un ecosistema único y, al mismo tiempo, potenciar el turismo de naturaleza en el norte santafesino.

“Jaaukanigás es un tesoro único”

Durante su exposición, Estévez destacó la singularidad del humedal:

“Jaaukanigás es un tesoro, es un ecosistema único en toda la cuenca del Paraná. Tenemos que conservarlo, pero también utilizarlo positivamente como una oportunidad”.

Inspiración en Iberá y Ansenuza

El ministro señaló que la iniciativa se apoya en experiencias exitosas:

“Cuando uno ve el desarrollo de las localidades alrededor de los Esteros del Iberá, donde el ecoturismo se consolidó y atrae turismo internacional, realmente es impactante. Queremos que Jaaukanigás esté a la altura de esos humedales y forme parte de un tríptico con Iberá y Ansenuza”.





Alcance del proyecto

El futuro Parque Provincial estaría conformado por islas fiscales, que no poseen convenios productivos privados, y se complementaría con una reserva hídrica que abarcará todo el sitio Ramsar.

“Nuestra legislación prevé que las actividades preexistentes sean respetadas, pero en este caso no las hay, lo cual nos permite avanzar”, explicó Estévez.

Un proceso dialogado

El funcionario puso en valor el consenso alcanzado con distintos sectores:

“A diferencia de lo que ocurrió con la idea de un Parque Nacional, hoy esto nos permite avanzar no desde la imposición, sino con una construcción dialogada. Todos entendemos que es una oportunidad para la región”.





Visión regional

Finalmente, enmarcó la propuesta en la estrategia de la Región Litoral:

“Queremos aprender de experiencias como la pesca deportiva en Corrientes y potenciar juntos el ecoturismo. Este proyecto es una enorme oportunidad para conservar y para desarrollar, con beneficios económicos, culturales y educativos”.