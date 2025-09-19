Las Toscas: Nueva entrega de pensiones correspondientes a la Ley 5110

Más vecinos de Las Toscas fueron beneficiados con la pensión correspondiente a la Ley 5110, un derecho que brinda acompañamiento y seguridad social a quienes más lo necesitan.

Durante la jornada, trabajadoras sociales brindaron detalles sobre el funcionamiento de la pensión, la fecha de cobro y otros aspectos importantes para los beneficiarios.

Asimismo, Mariela Mónaco, referente de la Mutual en la zona, acompañó la entrega y explicó el rol de la institución en el acompañamiento de los titulares de este beneficio.