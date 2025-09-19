La secretaria de turismo Patricia Demartin participó de la reunión del CIM

En la mañana de este viernes 19 de septiembre la secretaria de turismo Patricia Demartin, acompañada del profesor de biología Nicolas Insaurralde que a su vez es referente de la Reserva Natural «Jardín Florido» participaron de la reunión del Comité Intersectorial de Manejo del Jaaukanigás, en Villa Ocampo.

Florencia es una de las pocas localidades del norte con una reserva natural municipal, que a diario es visitada por vecinos, turistas y alumnos de las distintas instituciones educativas de la ciudad y la región, si bien el tema a tratar fue la creación del Parque Provincial Jaaukanigás, allí también resaltaron la importancia de dicha reserva para el cuidado del medio ambiente.

Del encuentro también participaron legisladores, intendentes, presidentes comunales y el ministro de medio ambiente y cambio climático.

La gestión de Rubén Carlos Quain siempre apoyando al cuidado del medio ambiente

Cabe resaltar que hace unos años atrás la actual gestión municipal acompañó el proyecto de la creación del Parque Nacional del Jaaukanigás, en este sentido han resaltado que seguirán trabajando en este mismo camino.