Convenio para la mejora vial en Colonia El Ricardito

La Comuna de El Arazá recibirá la visita del director provincial de Infraestructura Rural, Roberto Tión, quien llegará para rubricar un convenio bilateral entre la Provincia y la Comuna.

Del acto participarán también el senador Orfilio Marcón y el presidente comunal, Edgardo Cainelli. El acuerdo contempla la ejecución de un empedrado de 7 kilómetros sobre la Ruta Provincial 87s, en el tramo que une El Arazá con Colonia El Ricardito.

La obra vial busca fortalecer la conectividad de una importante zona productiva, al vincularla con el pavimento de la Ruta Provincial 40, mejorando así las condiciones de tránsito y el desarrollo económico de la región.