Villa Ocampo: Apuesta a la formación y al cuidado de los adultos mayores

La municipalidad de Villa Ocampo, a través de la secretaria de Desarrollo Humano, dio inicio al Curso de Promotores Gerontológicos en esta Ciudad, un espacio de capacitación que brindará herramientas para acompañar, contener y mejorar la calidad de vida de las personas mayores de la comunidad.

En este marco, se firmó el convenio de inicio junto a la Secretaria de Políticas Públicas, Viviana Foresi, el Intendente Cristian Marega, y el Secretario de Desarrollo Humano, Ramon Domingorena, acompañados de la Directora Provincial de Desarrollo Territorial Zona Norte, Laura Corgniali y el Director del Hogar de Adultos Mayores, Martín Vera.

Reafirmando el compromiso de articular esfuerzos entre provincia y municipio para fortalecer las políticas públicas que promuevan la inclusión y el bienestar en esta etapa de la vida.