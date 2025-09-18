Para Obligado: Orfilio Marcón confirmó $35.800.000.- para escuelas

El Senador anunció que el Gobierno de la Provincia dispuso ese monto para distribuir entre 4 escuelas del departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI aqui te dejamos la lista de escuelas beneficiarias:

AVELLANEDA

Escuela Técnica 451

$ 12. 600.000, para equipos de climatización.

FLORENCIA

Escuela Primaria 469

$ 19.710.000 para mejoras edilicias.

MALABRIGO

Escuela Secundaria 2057

$ 1.978.000, para compra de aberturas.

LANTERI

Escuela Primaria 6215

$ 1.508.000 para comprar cocina.

Estos aportes buscan mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a la comunidad educativa del departamento, afirmó Orfilio Marcón.