Para Obligado: Orfilio Marcón confirmó $35.800.000.- para escuelas

El Senador anunció que el Gobierno de la Provincia dispuso ese monto para distribuir entre 4 escuelas del departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI aqui te dejamos la lista de escuelas beneficiarias:
AVELLANEDA
Escuela Técnica 451
$ 12. 600.000, para equipos de climatización.
FLORENCIA
Escuela Primaria 469
$ 19.710.000 para mejoras edilicias.
MALABRIGO
Escuela Secundaria 2057
$ 1.978.000, para compra de aberturas.
LANTERI
Escuela Primaria 6215
$ 1.508.000 para comprar cocina.
Estos aportes buscan mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a la comunidad educativa del departamento, afirmó Orfilio Marcón.