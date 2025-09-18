Florencia: Central agradeció a la Municipalidad por el apoyo brindado

El equipo infantil se consagró en el torneo EDISA 2025 tras un fin de semana a puro fútbol. Con gran alegría y emoción, los pequeños levantaron la copa y representaron con orgullo a la ciudad de Florencia.



El fútbol infantil de Florencia está de fiesta: la categoría 2012/2013 del Club Central Florencia se coronó campeona del torneo EDISA 2025, disputado en la localidad de San Antonio durante el sábado y domingo pasados.



Los chicos, vestidos con la tradicional camiseta azul y roja, demostraron talento, compromiso y trabajo en equipo a lo largo del certamen, lo que les permitió quedarse con el título y regresar a la ciudad con la copa en alto.



Desde la institución destacaron el esfuerzo de los jugadores y el acompañamiento de las familias, que son parte fundamental de este proceso de formación deportiva. Además, expresaron un especial agradecimiento a la Municipalidad de Florencia y al chofer Pablo Lemos, quienes brindaron el apoyo logístico necesario para el traslado del plantel.



La consagración no solo representa un logro deportivo, sino también un incentivo para seguir apostando al crecimiento del fútbol infantil en la región, fomentando valores como la disciplina, la amistad y el amor por el deporte.