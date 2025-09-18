Este martes 16 de septiembre se realizó el corte gratuito de cabellos para niños, adolescentes y adultos en el playón deportivo del Barrio Santa Rosa.
La actividad se dio en el marco de acciones que concreta el Curso de Barbería del gobierno local, gestión del intendente Rubén Quain.
Es sin costo para los asistentes.
Florencia: Continúa la campaña de corte gratuito de cabello en los barrios
