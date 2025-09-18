Villa Ocampo: Presentarán avances del proyecto de ley para la creación del Parque Provincial Jaaukanigás

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe anunció que este viernes 19 de septiembre, a las 10 horas, se llevará a cabo la presentación de los avances del proyecto de ley para la creación del Parque Provincial Jaaukanigás. La actividad tendrá lugar en el Centro de Empleados de Comercio, ubicado en calles Francisco Conti y Manuel Belgrano.

El encuentro se desarrollará en el marco del Comité Intersectorial de Manejo del Sitio Ramsar Jaaukanigás y contará con la presencia del ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, y la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, además de autoridades locales.

La iniciativa constituye un paso estratégico hacia la conservación del humedal más importante de la provincia, reconocido por su alto valor internacional. Al mismo tiempo, se proyecta como una oportunidad para impulsar el desarrollo sostenible en el norte santafesino.