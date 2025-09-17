Villa Ocampo: Cotelvo y la renovación de la concesión

El gerente de Cotelvo, David Mares, contó sobre los avances hacia una nueva concesión de agua potable para la ciudad.

“Durante todo el año el tema de la firma de la concesión de los servicios por otros 30 años.

Estos servicios son servicios públicos, por lo tanto dependen del municipio digamos, pero toda la vida estuvieron en manos de la cooperativa a través de contrato de concesión. Los contratos de concesión han vencido pero se renovaron automáticamente por plazos que ya están estipulados. Pero llega a un momento en que hay que renovar esos contratos porque vale la explicación y lo vamos a hacer ahora.

Esos contratos ahora se los renueva por 30 años y estamos trabajando con los concejales y un grupo del municipio representante del Ejecutivo en el bosquejo de los nuevos contratos de concesión.

Tuvimos una reunión previa ese día martes, trabajamos de las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana con todos los concejales y la gente designada por el Ejecutivo y ahí surge la idea para que se empapen los concejales, tanto actuales como los nuevos, en lo que es el funcionamiento del agua y el por qué surgen los pedidos de tarifa, el por qué, cómo es el proceso.

Entonces los invitamos a la planta, fue una jornada extraordinaria, tanto los actuales como los nuevos, con el consejo de administración, nuestro personal, que paso a paso y de minuto a minuto, desde que el agua sale del pozo, cómo se traslada, cómo ingresa, cómo es el proceso, cómo sale, cómo se distribuye y fue muy constructivo, digamos eso, porque muchos que no sabían que la ven por primera vez y otros que sí lo sabían, ratificaron su compromiso en ese sentido y que el agua no es solamente como que es responsabilidad solamente de Cotelvo, sino es de la comunidad en sí y más aún de la institución concedente. Por eso fue la reunión y fue muy buena.»

¿Entendés que la nueva concesión por 30 años más se va a concretar?

«Sí, sí, ya estamos en los últimos tramos.



Y el por qué, Te explico el por qué. Porque nosotros tenemos un frente de desarrollo de obras e inversiones. A ver, para hacerlo práctico, si vos alquilas una casa y no firmaste el contrato, no te puedes poner a hacer alguna reforma o algo si no tenés algo establecido y algo concreto. La cooperativa tiene por delante en el tema de agua, hacer tres perforaciones nuevas, hacer una cisterna más de reservorio de agua tratada para abastecer la población, ir pensando de aquí a cinco años hacer un tercer módulo de producción de agua, porque ya la población sigue creciendo, gracias a Dios sigue creciendo en Villa Ocampo y eso está bueno, tiene que crecer, tiene que desarrollarse.

También se está por ampliar agua en los lugares donde todavía está faltando dentro del ejido urbano que es el barrio Oeste, el barrio El Porvenir, pero para hacer eso tenemos que tener un contrato de concesión porque nosotros no podemos tomar un compromiso a largo plazo si no tenemos la certeza de que vamos a seguir adelante con la concesión de los servicios”, finalizó diciendo