Las Toscas: Capacitación del programa Nuevas Oportunidades

El martes 16 de septiembre, los jóvenes que forman parte del programa Nuevas Oportunidades participaron de una valiosa capacitación sobre consumos problemáticos, dictada por profesionales del Centro Terapéutico Redes.

El encuentro tuvo como propósito brindar herramientas y conocimientos que permitan prevenir y acompañar posibles situaciones de riesgo, fortaleciendo así el trabajo de sensibilización y cuidado en nuestra comunidad.

Para finalizar la jornada, se llevó a cabo la entrega de las tarjetas correspondientes a las becas del programa, un apoyo fundamental que les permite a los jóvenes adquirir materiales para su formación, proyectos personales y futuros emprendimientos.