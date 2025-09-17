Mancini: «Las voces de las juventudes son esenciales para fortalecer la democracia»

En el recinto de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, la Diputada Provincial Charo Mancini presidió este martes una nueva edición del Programa Provincial “Diputados por un Día”, donde estudiantes del norte santafesino fueron protagonistas de una jornada única de democracia y formación ciudadana.

En ese sentido, la legisladora destacó “Esta sesión es muy especial porque se está llevando a cabo en el recinto donde, días atrás, los convencionales constituyentes reformaron la Constitución después de 63 años; y es la primera sesión de Diputados por un Día tras la reforma.”

De la sesión participaron alumnos de la E.E.T.P. y S.O. N° 363 “Norma Aquino” y la E.E.S.O.P.I. N° 8125 “José Manuel Estrada” de Las Toscas, junto a estudiantes de la EESO N° 273 “Juan Galo de Lavalle” de Villa Ana, quienes redactaron y debatieron proyectos legislativos de su autoría. “Es un honor acompañar a nuestros jóvenes en este espacio donde la democracia se hace práctica y se construye con sus ideas”, expresó Mancini.

Durante la jornada, los proyectos presentados por las y los alumnos de las escuelas secundarias giraron en torno a grandes ejes como educación, salud e infraestructura. “Es emocionante escucharlos debatir y fundamentar sus proyectos con tantas ganas de transformar la realidad en nuestra provincia”, concluyó la legisladora.