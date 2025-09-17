Villa Ocampo: 900 jóvenes en la “Copa Challenger”

Este último fin de semana se realizó en varios clubes la 11* edición de la “Copa Challenger”, organizada por el club Bomberos Voley.

COPA CHALLENGER 2025
BOMBEROS VOLEY

SUB 13 FEMENINA

COPA DE ORO
1° Asociación Italiana Charata
2° Regatas A Resistencia
3° Orito A Villa Angela
COPA DE PLATA
1° Relax de La Escondida
2° Clorinda Voley
3° Sociedad Española Jujuy

COPA DE BRONCE
1° Independencia Stars Formosa
2° Maracaibo P.R.S.Peña
3° Regatas B Resistencia

SUB 13 MASCULINO

COPA DE ORO
1° Sp Santa Lucia Ctes
2° Bomberos A
3° Libertad Salta

COPA DE PLATA
1° Libertad San Jerónimo
2° Villa Dora
3° Policial Formosa

COPA DE BRONCE
1° Regatas Resistencia
2° San Miguel Nogoya E.Rios
3° C.E.F. Salta

SUB 16 FEMENINA

COPA DE ORO
1° Villa Dora A
2° Regatas A Resistencia
3° Brujas de Misiones

COPA DE PLATA
1° Centro Estrada Rojo B.Vista
2° Centro Estrada Blanco B.Vista
3° Union de Goya

COPA DE BRONCE
1° Juventud Norteña Goya
2° C.E.F. Salta
3° Tucuman de Gimnasia B

SUB 16 MASCULINO

COPA DE ORO
1° San Miguel Nogoya E.Rios
2° Juventud Norteña Goya
3° Regatas Corrientes

COPA DE PLATA
1° Club Córdoba Ctes
2° Virgen Niña
3° Adelante Reconquista

COPA DE BRONCE
1° San José Formosa
2° Paracao de Paraná
3° Fundación Corrientes

