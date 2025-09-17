Villa Ocampo: 900 jóvenes en la “Copa Challenger”

Este último fin de semana se realizó en varios clubes la 11* edición de la “Copa Challenger”, organizada por el club Bomberos Voley.
COPA CHALLENGER 2025
BOMBEROS VOLEY
SUB 13 FEMENINA
COPA DE ORO
1° Asociación Italiana Charata
2° Regatas A Resistencia
3° Orito A Villa Angela
COPA DE PLATA
1° Relax de La Escondida
2° Clorinda Voley
3° Sociedad Española Jujuy
COPA DE BRONCE
1° Independencia Stars Formosa
2° Maracaibo P.R.S.Peña
3° Regatas B Resistencia
SUB 13 MASCULINO
COPA DE ORO
1° Sp Santa Lucia Ctes
2° Bomberos A
3° Libertad Salta
COPA DE PLATA
1° Libertad San Jerónimo
2° Villa Dora
3° Policial Formosa
COPA DE BRONCE
1° Regatas Resistencia
2° San Miguel Nogoya E.Rios
3° C.E.F. Salta
SUB 16 FEMENINA
COPA DE ORO
1° Villa Dora A
2° Regatas A Resistencia
3° Brujas de Misiones
COPA DE PLATA
1° Centro Estrada Rojo B.Vista
2° Centro Estrada Blanco B.Vista
3° Union de Goya
COPA DE BRONCE
1° Juventud Norteña Goya
2° C.E.F. Salta
3° Tucuman de Gimnasia B
SUB 16 MASCULINO
COPA DE ORO
1° San Miguel Nogoya E.Rios
2° Juventud Norteña Goya
3° Regatas Corrientes
COPA DE PLATA
1° Club Córdoba Ctes
2° Virgen Niña
3° Adelante Reconquista
COPA DE BRONCE
1° San José Formosa
2° Paracao de Paraná
3° Fundación Corrientes