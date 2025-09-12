Villa Ocampo: Visitan los concejales la planta potabilizadora

Los concejales municipales en funciones y los electos, que asumirán sus bancas en diciembre próximo, fueron invitados por el Consejo de Administración de COTELVO Servicios a visitar la planta potabilizadora de agua.

El fin es que conozcan los trabajos de remodelación y ampliación de la Línea 2; trascendental obra que se encuentra en su etapa final de ejecución.

Los ediles recorrieron las instalaciones, interiorizándose sobre todo el proceso de potabilización del agua que se suministra a la comunidad, obteniendo valiosa información que será considerada para la renovación de la concesión a la cooperativa de los servicios de agua potable y desagües cloacales; los que actualmente se encuentran en período de prórroga.

El proyecto que se encuentra para su tratamiento en el Concejo Municipal comprende la concesión de ambos servicios públicos unificados por un período de 30 años, bajo los lineamientos de la Ley Provincial 11.220 que regula la prestación de los servicios sanitarios en la provincia de Santa Fe.