Villa Ocampo: Otra cuadra más de pavimento en el barrio Norte

La Municipalidad de Villa Ocampo procedió a pavimentar con hormigón elaborado otra cuadra más del barrio Norte; la correspondiente a la calle Garay, entre Garro y Bv. Brown.



El secretario de Obras Públicas Municipal, Horacio Schervinsky, destacó: “Estamos muy próximos a cerrar con pavimento todo el circuito del sector noreste de la ciudad, que es muy importante para garantizar la buena accesibilidad al Hospital SAMCO, que se encuentra allí”.



“Esta nueva cuadra corresponde al último Programa Brigadier que el intendente Cristian Marega gestionó ante el Gobierno Provincial; y es la segunda que hacemos en este barrio. Falta pavimentar una tercera aquí y la cuarta que comprende el plan la vamos a hacer en el barrio Ocampo Samanés”, adelantó el funcionario.