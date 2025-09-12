Villa Ocampo: Se llevará a cabo el curso de Promotores Gerontológicos

La Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Villa Ocampo informa que este sábado 13 de septiembre, a las 8:00 Hs. en el Complejo Arno, se llevará a cabo el Curso de Promotores Gerontológicos, a cargo de la Subsecretaría de Personas Mayores de la Provincia.



Este programa de capacitación está diseñado para generar cambios en instituciones y comunidades, con el fin de ofrecer prestaciones integrales a las personas mayores en el territorio santafesino.



El curso aborda diversas líneas de acción enfocadas en establecer políticas públicas que promuevan y asistan a este grupo etario, desafiando prácticas homogeneizantes y visibilizando los significantes sociales en el campo de la vejez.