Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de Joaquin Bonifacio Suarez, a los 73 años.
Sus restos son velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de nuestra Ciudad.
Sepelio hoy viernes a las 16:00 hs., en Cementerio Municipal de Isleta.
Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.
Joaquin Bonifacio Suarez, que en paz descanse.
Cotelvo: Fallecimiento de Joaquin Bonifacio Suarez, a los 73 años
Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de Joaquin Bonifacio Suarez, a los 73 años.