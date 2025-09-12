Cotelvo: Fallecimiento de Joaquin Bonifacio Suarez, a los 73 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de Joaquin Bonifacio Suarez, a los 73 años.



Sus restos son velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de nuestra Ciudad.



Sepelio hoy viernes a las 16:00 hs., en Cementerio Municipal de Isleta.



Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.



Joaquin Bonifacio Suarez, que en paz descanse.