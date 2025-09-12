Villa Ocampo: Primer Festival de Chamamé del Jaaukanigás

La Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad al primer Festival de Chamamé del Jaaukanigás, que se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre, a las 20:30 Hs. en Plaza Belgrano.



Este festival, inédito en nuestra ciudad, tiene como objetivo poner en valor el género musical “chamamé”, declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, rescatando el aporte y trayectoria de sus referentes locales y regionales.