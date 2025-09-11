Mancini: “Bomberos Voluntarios es sinónimo de compromiso y servicio”

La Diputada Provincial Charo Mancini participó del emotivo acto por el 35° Aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Las Toscas, una institución que se ha consolidado como pilar de solidaridad y servicio en la región. El encuentro reunió a representantes de los cuerpos de Villa Ocampo, Romang, Malabrigo, Reconquista y Florencia, quienes acompañaron a la comunidad en esta significativa conmemoración.

“Cada bombero voluntario encarna valores de entrega, valentía y compromiso social que son ejemplo para todos nosotros”, expresó Mancini al dirigirse a los presentes. En sus palabras, destacó el esfuerzo de las distintas generaciones que hicieron posible este sueño colectivo, que comenzó el 10 de septiembre de 1990, con la constitución formal de la Asociación y su primer cuerpo activo, fruto del sacrificio y la voluntad de toda una comunidad.

La legisladora agradeció la invitación y renovó su compromiso con el fortalecimiento de esta institución en el norte santafesino. “Desde el lugar que me toque, seguiré acompañando a los bomberos voluntarios, defendiendo sus derechos y trabajando por mejores condiciones para que continúen cuidando a nuestra gente”, afirmó Mancini.