La pelota vuelve a rodar con una cargada agenda para el fin de semana

La Liga Ocampense de Fútbol ya palpita un nuevo capítulo en sus distintas divisiones, con partidos que prometen emociones fuertes tanto en Primera como en Sub-20.

Primera División

En el marco de la Fecha 13, el domingo 14 de septiembre a las 16:15 horas, Huracán recibirá a Racing El Campesino, en un duelo que despierta gran expectativa por lo que está en juego en la tabla.

Por su parte, el sábado 13 de septiembre se disputarán los encuentros correspondientes a la Fecha 14:

Fábrica vs Juventud Km 407, a las 16:15 h.

Deportivo Itatí vs Tacuarendí, también a las 16:15 h.

Además, la Primera División completará la Fecha 11 con dos partidos de la Zona Norte:

Tiro Federal vs Barrio Sur (V. Guillermina), el sábado 13 de septiembre a las 16:15 h.

Boxing vs Central Florencia, el domingo 14 de septiembre a las 16:15 h.

División Sub-20

En la categoría juvenil, el domingo 14 de septiembre a las 14:15 h, Huracán enfrentará a Racing El Campesino por la Fecha 13.

Mientras tanto, el sábado 13 de septiembre se jugará la Fecha 14, con los siguientes encuentros:

Fábrica vs Juventud Km 407, a las 14:15 h.

Deportivo Itatí vs Tacuarendí, a las 14:15 h.

La Sub-20 también tiene pendientes de la Fecha 11 (Zona Norte) los cruces entre:

Tiro Federal vs Barrio Sur (V. Guillermina), programado para el sábado 13 de septiembre a las 14:15 h.

Boxing vs Central Florencia, que se disputará el domingo 14 de septiembre a las 14:15 h.