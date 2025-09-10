Mancini: “Nuestros bomberos son orgullo y ejemplo de compromiso”

En el marco del 35° Aniversario de Bomberos Voluntarios de Las Toscas, la Diputada Provincial Charo Mancini mantuvo ayer una reunión con integrantes de la Comisión Directiva y del cuerpo activo de la institución. Participaron Heriberto Velozo, Presidente; Julio Massaro, Cabo Primero; y Miguel Gutiérrez, Sargento.

Durante la reunión, charlaron sobre la actualidad de la institución, las actividades en el marco del aniversario y los desafíos a futuro. En este contexto, Mancini hizo entrega de 40 litros de pintura solicitados para el reacondicionamiento del cuartel. “Sabemos de las necesidades que tienen nuestras instituciones y es un placer acompañarlos con acciones concretas que sumen al trabajo diario de quienes nos cuidan”, expresó la legisladora.





Asimismo, destacó la importancia de la labor voluntaria: “Nuestros bomberos son un orgullo y un ejemplo de compromiso. Su entrega desinteresada nos convoca a seguir fortaleciendo a esta institución, que es fundamental para la seguridad y la vida social de nuestra ciudad”, subrayó Mancini.