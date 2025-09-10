El Rabón: Tumbó un acoplado cargado de animales en RN11

A las 10:00 horas del martes 9 de septiembre de 2025 se produjo el vuelco de un acoplado que llevaba el camión jaula Ford 1932, a la altura del kilómetro 901 de la Ruta Nacional N° 11, jurisdicción El Rabón.

El chofer, Gonzalo Paniagua, 26, domiciliado en Puerto Vilelas, contó a la Policía que se orilló sobre la banquina voluntariamente, no previniendo el estado del suelo; esto provocó que el acoplado se deslizara y tumbara hacia la cuneta de desagüe.

Los 28 animales bovinos que transportaba se dispersaron hacia un campo lindante, y debieron intervenir la Guardia Rural «Los Pumas» y la Guardia Provincial.

Cabe mencionar que también asistieron vecinos para colaborar y quitar el camión y el acoplado de la banquina.

Gentileza: Gustavo Raffín