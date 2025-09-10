Cotelvo: Fallecimiento de Ceferino Antonio Benitez , a los 56 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de su asociado Ceferino Antonio Benitez , a los 56 años.

Sus restos son velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de nuestra Ciudad.

Sepelio hoy miércoles a las 17:30 hs., en Cementerio Municipal de Villa Ocampo.

Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.

Ceferino Antonio Benitez, que en paz descanse.

