Cotelvo: Fallecimiento de Ceferino Antonio Benitez , a los 56 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de su asociado Ceferino Antonio Benitez , a los 56 años.



Sus restos son velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de nuestra Ciudad.



Sepelio hoy miércoles a las 17:30 hs., en Cementerio Municipal de Villa Ocampo.



Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.



Ceferino Antonio Benitez, que en paz descanse.