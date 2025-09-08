Rojas: “Tenemos que lograr que las propuestas se transformen en acciones concretas”

Así lo manifestó el diputado provincial Sergio “Chiqui” Rojas, luego de que la Asociación de Pequeños Productores de la Cuña Boscosa expresara su descontento por la falta de políticas para el sector.

De acuerdo al reclamo de los pequeños productores, el diputado nortefesino expresó: “El sector de los pequeños productores y agricultores familiares ha sido históricamente relegado, eso hay que decirlo, entendemos su reclamo, que no es nuevo, sino que viene desde hace tiempo. Parte de eso tiene que ver con que es un sector muy diverso, con diferentes realidades, pero no ha habido una política integral y sostenida en el tiempo. Son muchas familias que viven de su producción, y realmente para muchos de ellos la situación es angustiante, de frustración, se les hace muy cuesta arriba”.





En la misma línea, el diputado señalo que “falta una mirada de largo plazo, que tenga en cuenta las diferentes realidades, actores y necesidades. Sin dudas también es importante que las distintas familias y asociaciones puedan reunirse para tener más peso y definir una agenda en común. Es necesario abrir instancias de dialogo y buscar los consensos para avanzar en una hoja de ruta clara. Creo que desde la provincia hay voluntad de trabajar junto a los pequeños productores, pero hay que tener un dialogo sincero y lograr que eso se traduzca en acciones concretas”.





Finalmente, Rojas expresó: “Nosotros venimos acompañando a los pequeños productores tanto en lo territorial como en lo legislativo. El año pasado logramos la prórroga de la Ley de Tierras; hemos presentado un proyecto para fomentar los mercados de proximidad, y hace poco acompañamos a las familias organizadas en la UOCB que realizaron una feria por primera vez en la ciudad de Vera; también venimos pidiendo y gestionando por la mejora de la ruta 83s, fundamental para muchos productores del interior del departamento. Si todos acompañamos, vamos a poder hacer más cosas”.