Mancini: “Santa Fe, protagonista en el diálogo cultural con el mundo”

La Presidenta de la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social, Diputada Provincial Charo Mancini, participó del 10º Congreso Nacional e Internacional de Escritores y Lectores por el Líbano, que se realizó los días 5 y 6 de septiembre en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario. El encuentro, organizado por el Centro de Estudios de la Diáspora y la Inmigración Libanesa (CEDRAL) con el patrocinio de la Embajada del Líbano, reunió a escritores de Argentina, Líbano, México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Francia, España, entre otros países, en una agenda de paneles, talleres y presentaciones.

“Este Congreso es un puente cultural que une a nuestro país con las raíces libanesas, fortaleciendo la memoria y el legado de las diásporas en la literatura”, expresó la diputada Mancini, quien entregó la Declaración de Interés otorgada por la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. La legisladora trabajó en esta iniciativa junto a la escritora ocampense Emilia Beatriz Maraude José y al presidente de CEDRAL, Prof. Walter Muller Moujir, destacando la importancia de articular esfuerzos para jerarquizar estos espacios. Desde el norte santafesino, la escritora Beatriz Maraude, de Villa Ocampo, también participó con el Taller Literario Escriturarias 2025, centrado en narrativas y autoficciones con perspectiva de género.



La legisladora destacó el valor de este espacio internacional que rindió homenaje al escritor libanés Amin Maalouf y convocó a voces diversas en un intercambio cultural enriquecedor. “Acompañar esta iniciativa significa reafirmar el valor de la palabra como encuentro, como memoria y como construcción de identidad. Santa Fe sigue siendo protagonista en el diálogo cultural con el mundo”, concluyó.