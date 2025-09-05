La Convención Reformadora aprobó los dictámenes definitivos sobre Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales

Los textos, que fueron elevados al pleno por la Comisión Redactora, introducen cambios en la Corte Suprema, precisiones sobre jueces y magistrados, y dota de rango constitucional a los organismos del MPA, la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo.

Durante la 9ª sesión plenaria, la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe aprobó los dictámenes definitivos sobre Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales, que serán incorporados a la nueva Carta Magna provincial.





Esta instancia se produjo luego de que la Comisión Redactora acordó la redacción definitiva de los dictámenes, que fueron elevados al pleno de la Convención para su tratamiento.

En primer término, se debatieron las modificaciones a los artículos 81, Tribunal de Cuentas; 84, composición de la Corte Suprema de Justicia; 86, modo de designación de sus ministros; 88, inamovilidad y edad de jueces y magistrados; 91, procedimiento de sanción y remoción de los jueces que no son pasibles de juicio político, estableciendo la posibilidad de que puedan ser enjuiciados; y 93, un nuevo inciso para que la Corte Suprema sea la autoridad competente, en forma originaria y exclusiva, para resolver los conflictos de poderes en el ámbito municipal (ya sea entre municipios, entre municipios y autoridades provinciales, o entre órganos extrapoder); y la incorporación de un artículo referido a la Defensoría del Pueblo.





El dictamen referido al artículo 81 fue aprobado por 35 votos a favor, 21 en contra y 12 abstenciones. En tanto, el que reúne los artículos 84, 86, 88, 91 y 93 recibió 49 positivos y 19 negativos; y el referido a la Defensoría del Pueblo, 47 a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.

A continuación, el pleno trató el dictamen que propone la incorporación de una sección referidas al Ministerio Público, que fue aprobado por 46 votos afirmativos y 21 negativos; y de otra sobre designación y juzgamiento de jueces y procuradores del Poder Judicial, fiscales y defensores, que contó con 46 votos afirmativos y 21 negativos.

Con estas modificaciones, se dota de rango constitucional al Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa, así como de la Defensoría del Pueblo, organismos que hasta el momento no estaban expresamente previstos en la Constitución santafesina.

Posteriormente, se debatieron dos dictámenes que incorporan las cláusulas transitorias. El primero, conteniendo 13 de ellas, fue aprobado por 46 votos afirmativos y 21 negativos. El segundo, que incluye las 2 restantes, obtuvo 35 votos a favor y 32 en contra.

Finalmente, cabe destacar que se aprobó la moción para que el viernes 12 de septiembre, a las 17, se realice la jura de la nueva Constitución santafesina.





Presidente honorario

Durante la sesión se designó como presidente honorario a Danilo Kilibarda. La moción fue propuesta por Marcelo Lewandowski, presidente del bloque Activemos, y recibió la aprobación del pleno.