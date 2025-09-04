Villa Ocampo destaca en la Feria de Ciencias: proyectos de EESOPI 3181 e ISPI 9094 avanzan a finales nacionales

La Comunidad Educativa del Instituto General Manuel Obligado, la Asociación Colegio Secundario y el Representante Legal felicitan a la EESOPI N° 3181 y al ISPI N° 9094 por su participación en la Feria de Ciencias.

Allí los alumnos de 5° año de Orientación en Ciencias Social de la EESOPI N° 3181 “General Manuel Obligado” fueron finalistas en la Feria de Ciencias organizada por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe instancia provincial, trabajo que fuera desarrollado por el 5° Año y presentado por las alumnas Agostina Rios y Agustina Rojas, junto a la profesora Ana Zorat. La presentación se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe, los días 3 y 4 de setiembre.

Esta instancia es la síntesis de un año de trabajo en la propuesta Comunidades de aprendizaje en el que se abordó una temática que vincula la vida del secundario con su proyecto de vida, cuyo título es: Y ahora qué? La vida después del Secundario. Allí se pretende abordar la situación de los jóvenes cuando se acerca la culminación de su vida en el nivel Secundario y se encuentra en la incertidumbre de su futuro, pretendiendo desarrollar un acompañamiento para definir su orientación vocacional. Los evaluadores han demostrado interés en que el proyecto pueda ser aplicado a nivel provincial como apoyatura a quienes se reciben en la Escuela Secundaria.

En cuanto al Nivel Superior, el trabajo desarrollado por el Tercer Año del Profesorado de Escuela Primaria del ISPI N° 9094 “General Manuel Obligado”, cuya representación fue a través de las alumnas Camila Ocampo y Macarena Barboza, coordinado por la Profesora Ana Zorat, obtuvo el premio de avanzar a las finales nacionales con el trabajo presentado cuyo título es “Mas allá del lápiz y el papel”. El trabajo aborda la temática de la Alfabetización Inicial de niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA), experiencia que requiere la capacitación docente y especialmente mucha dedicación.

Ambas representaciones tanto del nivel medio como del superior, fueron los únicos proyectos desarrollados y representando a la ciudad de Villa Ocampo en esta feria de Ciencias que contó en su cierre con la presencia de Autoridades provinciales encabezadas por el Ministro de Educación José Goity.