Villa Ocampo: Reunión con la Supervisora zonal de Educación

El secretario de Gobierno y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Villa Ocampo, Miguel Merino, acompañado por la nueva responsable del Área de Relaciones Escolares, Patricia Martynaitis, mantuvieron un encuentro con la supervisora zonal de Educación Primaria (Sección C), Olga Ruiz, a los fines de coordinar acciones conjuntas.



Entre los principales temas tratados, se encuentra el relacionado con las gestiones que se deben realizar con anticipación para que el alumnado pueda asistir a eventos o actos organizados por el municipio por fuera del establecimiento escolar.



De igual manera, la modalidad de gestión para que, desde las distintas reparticiones municipales, se puedan dictar charlas u otras actividades didácticas en horario escolar, relacionadas con los contenidos curriculares y que tienen que ver con diferentes temáticas como: educación vial, cuidado del ambiente, actividades culturales o recreativas, ecoturismo, etc.