Cristian Marega: «El camino al Puerto no se detiene»

En diálogo radial, el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, expresó que el proyecto Puerto Ocampo mantiene su ritmo de trabajo; ya sea para la construcción de los puentes como el cruce fluvial con Bella Vista, Corrientes.

Marega explicó: «Dentro de los próximos 10 días vamos a tener una reunión con el ministro de Infraestructura y otros actores del gobierno puntualmente por el camino. Este acta es un acta donde se ratifica ya lo que firmamos acá en Villa Ocampo con el hermanamiento que es el cruce Bellavista – Villa Ocampo y se avanza en una comisión ejecutora para ya el análisis final del convenio que firman ambas provincias con el Ejército por la balsa. Esa balsa está disponible, una balsa autorizada por el gobierno nacional, porque el Ejército depende del gobierno nacional para que sea utilizado para tal fin, y nosotros estamos avanzando, ya tenemos los datos técnicos del levantamiento de camino que hay que hacer para decir bueno tenemos todo sobre la mesa, cómo hacemos para llegar al puerto de manera permanente, digo permanente cuando las condiciones obviamente así sean posibles».

«Entonces esa es la reunión técnica que se viene en los próximos días para decir necesitamos levantar el camino con este mejorado y llegamos. Mientras tanto se construyen los puentes y estos aliviadores tenemos que hacerlo sí o sí, que ahí van esos puentes de madera que son provisorios con una recurrencia de 36 meses, o sea 3 años, y después deberían está terminados los puentes. Si Dios quiere la semana que viene se van a adjudicar el Caré y el Quencho que se licitaron el 22 de julio y tienen 15 meses de ejecución de obra. Sea quien fuese la empresa eso va a iniciar automáticamente, o sea no es que se va a terminar el Pindó y después se inicia la otra, va en paralelo. El Pindó tiene una fecha de finalización prevista entre marzo y abril.» Continuó Marega.

El diálogo prosiguió respecto a los plazos del proyecto:

«Digamos que todos los caminos conducen a que Pullaro quiere antes de finalizar su primer mandato, inaugurar la llegada a Puerto Ocampo.

Ese es el objetivo. Hay que ver si se pueden cumplir los plazos, porque hay variables en el medio. Pero el objetivo éste con una mirada muy integral y un desafío muy grande que es el puerto. Es decir, desarrollamos el puerto porque acá es un potencial enorme.

Y el desarrollo del norte va a venir por un puerto. Y nosotros celebramos muchísimo, primero el esfuerzo, una comunidad de años luchando por esto. Segundo, una política de Estado, comenzada por Miguel Lifschitz, seguida por Omar Perotti y hoy ratificada con todo por Maxi Pullaro.

El desarrollo del norte va a salir por el agua, no hay otro. Porque nosotros no tenemos competitividad acá. Entonces, si no tenemos competitividad para decir ¿Qué ofrecemos nosotros para que compita, para que el empresario se instale, para que venga, para que compita? Yo estoy convencido que el desarrollo, el despegue, lo que va a significar eso, va a ser un antes y un después. Y nos pone felices. Y yo creo que quienes ya no están más, que han luchado tanto y quienes están han de decir che, peleamos, hace 50 años venimos peleando por esto. Y que hoy se ve que no es un invento, es algo que ya existió, es algo que ya funcionó».



Para cerrar la entrevista, Marega respondió sobre la concreción del cruce de La Balsa:

«Ya estamos en la última etapa que estamos hablando de la firma del convenio de La Balsa. Ahora la pelota, por así decirlo, está de nuestro lado, que es el camino. ¿Cómo hacemos para llegar con carga? ¿cómo hacer rentable La Balsa? Nosotros tenemos garantizado, con los distintos empresarios que hemos hablado, un flujo de 200 camiones por mes, de distintos tipos de carga que estarían en condiciones y con muchas posibilidades de hacer el cruce que vienen de toda esa zona hacia acá«, finalizó diciendo.