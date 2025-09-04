Villa Ocampo: Inauguración del sistema de climatización del Complejo «Arno»

El intendente Cristian Marega invita a los medios de comunicación a la inauguración del sistema de climatización de las salas del Complejo «Arno», que se llevará a cabo este viernes 5 de septiembre a las 9:00 Hs.



Es ésta una de las inversiones más importantes realizadas por el municipio en la recuperación y puesta en valor de las multifuncionales e historicas instalaciones, que forman parte del patrimonio arquitectónico y cultural de la comunidad.