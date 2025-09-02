Villa Ocampo: Convocatoria para artistas

La Secretaría de Cultura de Villa Ocampo abrió la inscripción para artistas locales que deseen participar en eventos culturales de la ciudad y la región.

El objetivo es brindarles un espacio de difusión en distintos eventos locales y regionales, fortaleciendo la identidad cultural y ofreciendo al público una amplia diversidad musical.

Las inscripciones estarán abiertas del 1 al 19 de septiembre, y se realizan mediante un formulario online disponible en el siguiente enlace: Formulario de inscripción.

Desde el área de Cultura invitan a todos los interesados a sumarse a esta iniciativa y no dejar pasar la oportunidad de compartir su música con la comunidad.