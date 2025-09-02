Las Toscas: Se inauguró el Punto Violeta para fortalecer la lucha contra las violencias de género

Quedó oficialmente inaugurada en Las Toscas la oficina del Punto Violeta, un espacio fundamental en la lucha contra las violencias de género y en la promoción de la igualdad. Este nuevo ámbito abarcará la Microrregión 6, desde Florencia hasta El Sombrerito.



El proyecto, creado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, busca ampliar el acceso a derechos, acompañar a las víctimas, prevenir situaciones de violencia y fortalecer el trabajo comunitario y territorial.

Del acto participaron el intendente a cargo César López; la secretaria de Igualdad y Género de la Provincia, Alicia Esther Tate; la directora provincial de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Dra. María Paula Spina; la promotora territorial de Género y Diversidad, Maira Gómez; la coordinadora microrregional del Punto Violeta, Rocío Vallejos; el subsecretario provincial Gustavo Federico Pezz; la funcionaria provincial María Laura Corgniali; y la diputada provincial María del Rosario Mancini, además de autoridades educativas, policiales, concejales, referentes de instituciones y vecinos.

En su discurso, el intendente César López destacó la necesidad de actuar de manera firme y constante, no solo en la asistencia, sino también en la prevención y en la implementación de políticas públicas que permitan evitar nuevos casos de violencia y femicidios.

Tras el corte de cintas, se llevó adelante un taller de formación en violencias, reafirmando el compromiso de este espacio como lugar de atención, sensibilización y construcción colectiva.