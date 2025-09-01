Sorteo de Viviendas en la Provincia de Santa Fe

Se informa a los vecinos de Villa Ocampo que continúa abierta la inscripción para participar del Sorteo de Viviendas de la Provincia de Santa Fe.



La inscripción se realiza a través del Registro Digital de Acceso a la Vivienda en https://www.santafe.gob.ar/rdav/. El trámite es personal, gratuito y no requiere de intermediarios. Quienes ya se encuentren inscriptos deberán actualizar sus datos para poder participar.



Para los que necesiten asistencia en el proceso, podrán acercarse a Espacio Abierto (Moreno 1356) los días martes y miércoles de 9 a 12 por la mañana y de 16 a 18 por la tarde, donde se brindará acompañamiento para realizar la inscripción.



Se invita a todos los interesados a no dejar pasar esta oportunidad de acceder a una vivienda propia.