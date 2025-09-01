Las Toscas: Niños del Jardín Virgen Niña visitaron el Museo Histórico Municipal

En el marco de los festejos por el 145° aniversario de la ciudad, los niños y niñas del Jardín de Infantes Santísima Virgen Niña realizaron una visita al Museo Histórico Arqueológico Municipal.

Con entusiasmo y curiosidad, los pequeños recorrieron cada sala, conociendo las historias, objetos y testimonios que nos conectan con nuestras raíces.

La actividad se convirtió en una experiencia educativa y emotiva que permitió acercar el patrimonio local a las nuevas generaciones.

De esta manera, la ciudad cerró el mes de agosto celebrando la memoria, la identidad y el futuro de Las Toscas, a través de las miradas más puras: las de la infancia.