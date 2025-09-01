Los Obispos de la Provincia de Santa Fe piden que la Iglesia Católica sea mencionada en la nueva Constitución Provincial

Los obispos de las cinco diócesis y el equipo interdiocesano de la Iglesia Católica han hecho público un comunicado solicitando que el nuevo texto constitucional incluya una mención expresa a la Iglesia Católica en la redacción del art. 3, reconociendo su aporte histórico, cultural, espiritual y social al pueblo santafesino.

Sumá tu adhesión o la de tu organización en el siguiente formulario:
https://forms.gle/J1UxdZ5jRU4FunMz6

Con humildad y esperanza, piden que quienes tienen la responsabilidad de redactar la nueva Constitución escuchen la voz del pueblo católico que sigue sembrando desde el Evangelio en la vida de la sociedad.

Artículo relacionadosMás de paralelo28.com.ar