Los Obispos de la Provincia de Santa Fe piden que la Iglesia Católica sea mencionada en la nueva Constitución Provincial

Los obispos de las cinco diócesis y el equipo interdiocesano de la Iglesia Católica han hecho público un comunicado solicitando que el nuevo texto constitucional incluya una mención expresa a la Iglesia Católica en la redacción del art. 3, reconociendo su aporte histórico, cultural, espiritual y social al pueblo santafesino.

Sumá tu adhesión o la de tu organización en el siguiente formulario:

https://forms.gle/J1UxdZ5jRU4FunMz6

Con humildad y esperanza, piden que quienes tienen la responsabilidad de redactar la nueva Constitución escuchen la voz del pueblo católico que sigue sembrando desde el Evangelio en la vida de la sociedad.