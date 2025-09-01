El gobierno avanza en la protección ambiental y el fomento del turismo sostenible en el departamento Vera

En el marco de una recorrida por el norte provincial, funcionarios de primera línea del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, acompañados por el diputado Sergio “Chiqui” Rojas, visitaron la reserva natural Potrero 7b, la cual está siendo reacondicionada, para ver los avances y analizar las próximas acciones.

Junto al diputado estuvieron el secretario de biodiversidad, Alejandro Luciani; la directora provincial de bosques y áreas protegidas, Luciana Manelli; la directora provincial de financiamiento internacional MACC, Maria Rosa Aguirrey; y el director de Ordenamiento Territorial, Pablo Barese.

Rojas señalo que “hay una decisión clara del gobierno provincial de avanzar en la proteccion ambiental asi como de fomentar el turismo sostenible. El trabajo que se está haciendo en el 7b se enmarca en esa línea, cuidar la biodiversidad, la flora y fauna del lugar, pero también permitir que la gente pueda visitar el lugar sin alterar sus características naturales. Hay un trabajo coordinado con el ejecutivo. El año pasado aprobamos en la legislatura un crédito con la Agencia Francesa para el Desarrollo, para complementar y fortalecer las acciones que se vienen llevando adelante desde la provincia tanto en el 7b como en la Laguna La Loca.”

Por otra parte, los funcionarios estuvieron reunidos en la municipalidad de Vera con autoridades locales para tratar diferentes temas, entre ellos para definir el lugar donde se instalará el futuro Centro de Interpretación Climática, una herramienta clave para monitorear los efectos del cambio climático y generar información para la toma de decisiones.