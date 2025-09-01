Scaglia: “Nuestros bomberos voluntarios tendrán las mejores instalaciones para capacitarse”

En un acto realizado en Gálvez, la vicegobernadora anunció la licitación del Centro de Entrenamiento de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, con un presupuesto de 6.700 millones de pesos. “Esta obra es un legado para toda la provincia y un compromiso que asumimos para estar siempre cerca de nuestros bomberos”, aseguró Scaglia. El encuentro también marcó el recambio de autoridades de la Federación.

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, encabezó este sábado un acto en Gálvez, donde anunció la licitación del nuevo Centro de Entrenamiento de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios. El proyecto, que demandará una inversión cercana a los 6.767 millones de pesos por parte de la Provincia y cuya licitación se concretará en septiembre, se convertirá en un espacio de referencia nacional para la capacitación y formación de brigadistas. “Esta obra es un legado para toda la provincia y un compromiso que asumimos para estar siempre cerca de nuestros bomberos”, aseguró Scaglia.



El acto contó además con la presencia del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el senador por el departamento San Jerónimo, Leonardo Diana; y la subsecretaria de Acciones Institucionales, Virginia Vottero, junto a autoridades locales.



Scaglia recordó que la iniciativa nació antes de su llegada al gobierno, cuando en una visita a la Federación pudo conocer el proyecto. “Luego, cuando asumimos, el gobernador Maximiliano Pullaro me preguntó qué había que priorizar en esta ciudad. Le dije que debía ser el Centro de Entrenamiento porque sabía que no era solo para Gálvez, sino para todos los bomberos voluntarios de la provincia. Es una obra que nos va a poner en otro lugar y que va a garantizar condiciones de formación de excelencia”, sostuvo.



La vicegobernadora remarcó que la obra es una señal concreta de que “los recursos vuelven en obras” y que, además de equipar y fortalecer a los cuerpos de bomberos, representa un reconocimiento del Gobierno Provincial a una tarea esencial para la seguridad ciudadana.

Una obra de envergadura

El Centro de Entrenamiento se levantará en un predio de 21.250 metros cuadrados, de los cuales 2.750 estarán cubiertos, 1.200 semicubiertos y 17.300 descubiertos con tratamiento especial. Entre sus componentes principales figuran un auditorio con capacidad para 100 personas, comedor para igual número de comensales, tres aulas para 30 asistentes cada una y dormitorios con espacio para 32 personas.



El proyecto incluye además una piscina de entrenamiento de 30 por 30 metros, cocheras para autobombas y logística, y siete “aulas sucias” diseñadas para ensayar situaciones reales de intervención sin afectar las áreas comunes. También se prevé un estacionamiento para 41 vehículos, 15 playones de hormigón armado para simuladores de entrenamiento, vestuarios, enfermería, depósitos de GLP y espacios de forestación.



“Lo que vamos a hacer va a convertir a esta federación en una de las más equipadas de la República Argentina. Vamos a estar en condiciones de decir que nuestros bomberos tendrán las mejores instalaciones para la capacitación”, subrayó Scaglia.

Reconocimiento institucional

La vicegobernadora destacó que los bomberos voluntarios fueron incorporados a la Constitución Provincial, una medida que garantiza la cooperación del Estado y la continuidad del acompañamiento oficial. “Es la garantía de que nunca más ningún gobierno deje de lado a los bomberos. Han pasado gestiones que no valoraron ni equiparon a los bomberos como correspondía. Hoy tenemos la responsabilidad indelegable de estar a su lado”, remarcó.



En esa línea, sostuvo que el nuevo centro será también “un símbolo de reconocimiento” a quienes arriesgan su vida en beneficio de la comunidad. “Para nosotros ustedes son una parte vital de lo que hacemos todos los días”, afirmó.

Cambios en la Federación

El acto en Gálvez también marcó un recambio en la conducción de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios. Daniel Emmert, quien finalizó una gestión “impecable”, cedió la presidencia a Raúl Ponisio. “Daniel deja la vara muy alta. Admiramos tu trabajo y te vamos a seguir viendo, aunque te vamos a extrañar mucho”, expresó Scaglia, en medio de un fuerte aplauso. Además, Walter Corsetti asumió como nuevo jefe de Bomberos Voluntarios de la provincia de Santa Fe, cargo que lo coloca al frente de la coordinación de los distintos cuarteles en todo el territorio santafesino.



Para Scaglia, el inicio del Centro de Entrenamiento en Gálvez marca un hito en la relación entre el Estado y quienes cumplen una función clave en la seguridad comunitaria.