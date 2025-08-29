Villa Ocampo: Se pavimenta una cuadra más del Barrio Norte

La Municipalidad de Villa Ocampo está pavimentando con hormigón elaborado una nueva cuadra del barrio Norte, en la calle Roberto Mejías, entre Tibaldo y Belgrano.



Al referirse a esta obra, el intendente Cristian Marega informó que la misma “la estamos ejecutando con fondos gestionados del Programa `Brigadier´ del Gobierno Provincial; el mismo que ya nos permitió realizar la extensión de varios kilómetros de iluminación especial en los barrios”.



“Precisamente, en el pasado mes de junio, en oportunidad de la inauguración de uno de esos tendidos de iluminación con la presencia de los ministros provinciales Fabián Bastía y Roland Báscolo, recibimos el convenio para la pavimentación de cuatro nuevas cuadras. La primera es ésta y van a ser otras dos más en el barrio Norte y la restante en el barrio Ocampo Samanés”, explicó el mandatario.



Aclaró además que “es importante que los vecinos frentistas, beneficiados con una obra tan importante, como lo es la pavimentación urbana, cumplan con su compromiso de pago; eso nos permitirá seguir avanzando con planes similares para cubrir la mayor cantidad de cuadras en los distintos barrios de la ciudad. No deberían tomarlo como una obligación hacia el municipio, sino como un compromiso con el resto de la comunidad, con el desarrollo del lugar en que vivimos y con el mejoramiento de nuestra calidad de vida”.