Cronograma de pago de agosto para los empleados estatales

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de agosto se percibirán a partir del lunes 1 de septiembre, finalizando el pago para el personal de planta del Estado y jubilados el jueves 4. En tanto que las autoridades superiores de los tres poderes lo cobrarán el viernes 5.

Se informó además la fecha respecto al cobro de la liquidación complementaria por aumento política salarial mes julio, un 1,5% para el 8 de septiembre.

Lunes 1 de septiembre (acreditación en cuenta sábado 30 de agosto)

Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.040.000.

Escalafón Policial y Penitenciario.

Martes 2 de septiembre

Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.040.000

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 3 de septiembre

Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.040.000.

Docentes de Escuelas Privadas Históricas.

Jueves 4 de septiembre

Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.040.000.

Viernes 5 de septiembre