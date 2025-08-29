Las Toscas: Reunión entre autoridades municipales y policiales

El intendente a cargo de la ciudad de Las Toscas, César López, mantuvo un encuentro de trabajo con el titular de la Comisaría 5ta, Crio. Horacio Ocampo, y el inspector Cristian González, con el objetivo de avanzar en una agenda común en materia de seguridad.

Durante la reunión se abordaron distintos temas vinculados a la prevención del delito, la situación edilicia de la dependencia policial y la necesidad de concretar mejoras en infraestructura. También se planteó la importancia de incorporar nuevos recursos materiales y humanos que permitan fortalecer el servicio que brinda la fuerza en la ciudad.

Asimismo, las autoridades evaluaron las acciones desarrolladas en el marco de los eventos oficiales por el 145° aniversario de Las Toscas, destacando el trabajo coordinado entre municipio y policía para garantizar el normal desarrollo de las actividades.

Desde el Ejecutivo local remarcaron la relevancia de mantener estos espacios de diálogo permanente con las fuerzas de seguridad, buscando dar respuesta a las demandas de la comunidad y consolidar políticas públicas que refuercen la tranquilidad de los vecinos.