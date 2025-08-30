Villa Guillermina: Un hombre fue aprehendido por lesiones dolosas y amenazas

La víctima, una joven mayor de edad, denunció haber sido agredida físicamente y amenazada en el marco de un conflicto familiar.

El viernes 29 de agosto, personal policial de Villa Guillermina acudió al llamado de vecinos alertados por un altercado familiar.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con una joven mayor de edad, domiciliada en esa localidad, quien denunció haber sido amenazada verbalmente y agredida físicamente por un hombre, también mayor de edad y residente en el mismo medio. La víctima presentaba lesiones visibles.

Posteriormente, efectivos policiales lograron la aprehensión del presunto agresor, quien quedó imputado por los delitos de lesiones dolosas y amenazas.