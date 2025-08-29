Condenaron a nueve años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de un niño en Guadalupe Norte

Se trata de Herasmo Ismael Ocampo, de 67 años. La sentencia fue dispuesta por unanimidad en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales de Reconquista. La fiscal que representó al MPA en el debate es Georgina Díaz.



Un hombre de 67 años identificado como Herasmo Ismael Ocampo fue condenado a nueve años de prisión por haber abusado sexualmente de un niño de su entorno en la localidad de Guadalupe Norte (departamento General Obligado).



La sentencia fue dispuesta por unanimidad por los jueces Martín Gauna Chapero (presidente del tribunal), Claudia Bressán y Sergio Olivera, en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales de la capital provincial.



La fiscal Georgina Díaz representó al MPA en el debate. En tal sentido, indicó que “si bien valoramos el resultado condenatorio, esperaremos a conocer los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir”.



Cuchillo



La funcionaria del MPA sostuvo que “en octubre de 2023, Ocampo llevó adelante su accionar delictivo en una casa en la que él vivía”, y agregó que “el niño que resultó víctima era vecino de él y por entonces transitaba su escolaridad primaria”. Según precisó, “en el marco del abuso, el condenado amenazó con un cuchillo al pequeño”.



Díaz también afirmó que “desde el exterior del domicilio, una hija de Ocampo presenció la conducta delictiva a través de una ventana y le contó a su hermana lo que había visto”, y destacó que “luego se dirigieron juntas a una dependencia policial y radicaron la denuncia que originó la investigación”. Al respecto, la fiscal señaló que “en el debate, ambas se abstuvieron de declarar en contra de su padre”, y resaltó que “de todas formas, las pruebas producidas fueron suficientes para acreditar el accionar ilícito de Ocampo”.



A su vez, la fiscal manifestó que “durante la investigación, la víctima fue entrevistada en cámara Gesell, relató de forma contundente su padecimiento e hizo un dibujo del arma blanca con la que fue amedrentada”.



Calificación penal



Ocampo fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado (por el uso de arma).