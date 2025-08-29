Villa Ocampo: Entrega de 17 nuevas pensiones asistenciales

Se llevó a cabo en el Salón “30 de Noviembre” del Palacio Municipal la entrega de 17 nuevas pensiones asistenciales Ley 5110, gestionadas desde la Municipalidad de Villa Ocampo.



La secretaria de Promoción Social Municipal, Luciana Luque, recordó que “el mes pasado entregamos otras 30 pensiones que fueron tramitadas por nuestro equipo; y en lo que va de la gestión Marega, ya se gestionaron 225 pensiones, de las cuales 120 fueron entregadas. El plazo que nos lleva tramitarlas hasta su aprobación es de unos ocho meses aproximadamente”.



“Los beneficiarios que acceden a estas pensiones asistenciales son estudiantes, víctimas de casos de géneros, personas mayores o con discapacidad; y significan para ellos un ingreso que les da independencia económica y, sobre todo, una vida más digna”, destacó la funcionaria municipal.