Las Toscas: Niños y jóvenes de instituciones visitaron el Museo Histórico Municipal

En el marco de los 145 años de Las Toscas, niños y jóvenes de distintas instituciones educativas visitaron la Casa de la Cultura y Museo Histórico Municipal.

Con charlas, recorridos guiados y la representación artística de las hermanas Guastavino —quienes recrearon a las damas que vivieron en esa histórica casona—, los alumnos pudieron conocer más sobre los orígenes, la creación de la bandera de la ciudad y los objetos que guardan la memoria de la historia de Las Toscas.

Realizaron esta visita los niños y docentes del Jardín N° 6049 Tierra del Fuego del Yaguareté, y los alumnos de la EESOPI N° 8125 “José Manuel Estrada”.